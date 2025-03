Tesla, anche Angelo Bonelli scarica la Piccolotti: "Io? Mai!"

12 marzo 2025 a

a

a

"Io non la comprerei mai". Uno, due, tre, quattro e cinque. Cinque parole servono ad Angelo Bonelli per liquidare il caso Tesla scoppiato dentro Alleanza Verdi e Sinistra. Il Foglio ha sfruculiato nel garage dei suoi due sodali Nicola Fratoianni ed Elisabetta Piccolotti, moglie e marito, la coppia d'oro di Sinistra Italiana, e ci ha trovato una Tesla.

Un modellino da 47mila euro, ma qui il problema del prezzo è secondario, sia pure trattandosi di un modello proibito alla stragrande maggioranza di elettori di sinistra-sinistra (o almeno così vorrebbe la logica). No, il problema è che l'auto elettrica americana è la vettura del Demonio, politicamente parlando. La Tesla è infatti il gruppo fondato da Elon Musk.

Un pioniere della tecnologia green, un visionario, un genio fino a un paio di anni fa quando ha abbandonato l'ideologia democratica disgustato dalla deriva woke e ha abbracciato la destra di Donald Trump, diventandone un fiero sostenitore, finanziatore, consigliere e, oggi, collaboratore. Da quel momento, anche sulla Tesla la sinistra italiano ha messo una bella X, e non quella del generale Vannacci. Damnatio memoriae, cancellazione di ogni merito o qualità.

"Che cosa hanno trovato nel garage di Fratoianni": che imbarazzo a sinistra... | Video

Bonelli non lo dice, ma lo fa capire. Non la comprerebbe mai non perché inquinante (dirlo sarebbe troppo pure per lui), non perché troppo costosa, ma perché appunto si identifica con il nemico Musk. Il bello, invece, è che la Piccolotti al Foglio lo ammette a chiare lettere, con parole che se da un lato tradiscono un certo imbarazzo per il fatto in sé, dall'altro non mostrano nemmeno un'ombra di dubbio. Flirtare con Elon è peccato, e ora che è stata colta in fallo dovrà correre ai ripari.

"L'abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista", si è difesa l'onorevole rossa. L'abbiamo presa col leasing quindi per ora non è possibile. Ma quando sarà, certo, ce ne libereremo. La venderemo. Musk è un nazista e però la Tesla funziona. L'ho usata sempre nell'ultima campagna elettorale per le Europee. Adesso benché efficientissima quest'auto è un peso politico".