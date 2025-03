Garlasco, la drammatica profezia di Roberta Bruzzone: "Chi si dovrà scusare"

14 marzo 2025 a

"Sono sicuramente delle tracce interessanti, tant'è vero che non è la prima volta che il nome di Sempio viene fuori in questo caso": Roberta Bruzzone, nota criminologa, lo ha detto a Ore 14 su Rai 2, parlando del delitto di Garlasco e della recente riapertura delle indagini. Per la morte della 26enne Chiara Poggi, trovata senza vita nella sua villetta in provincia di Pavia nel 2007, è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi. Ma solo qualche giorno fa la Procura ha deciso di riaprire l'inchiesta, mettendo sotto la lente il 37enne Andrea Sempio, 19 anni all'epoca dei fatti e amico del fratello della vittima. Gli investigatori, in particolare, stanno cercando di capire se il Dna trovato sotto le unghie della ragazza possa corrispondere a quello di Sempio.

Già nel 2017 il 37enne venne coinvolto nelle indagini, ma alla fine non se ne fece nulla. Oggi, a cambiare le carte in tavola sono stati i nuove e più avanzati strumenti tecnico-scientifici a disposizione degli inquirenti. "Ci troviamo davanti a una questione dirimente - ha spiegato la criminologa -. Se veramente quel Dna è il suo, e non mi pare possibile ci sia arrivato in quella sede se non con un evento diretto con la vittima, dovremo chiedere scusa ad Alberto Stasi, in primis chi l'ha giudicato colpevole".

Sempio e il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi: "Distruzione completa", il verdetto del genetista

Bruzzone, poi, ha aggiunto: "Se verrà trovato il Dna di Sempio, ci saranno pochi dubbi. Non potrà essere accusato neanche di omicidio in concorso, perché se c'è una cosa certa è che c'era un solo aggressore, quindi se è lui, è solo lui". Nonostante questo, però, la criminologa ha precisato che "la tesi di Andrea Sempio colpevole al posto di Alberto Stasi non mi convince".