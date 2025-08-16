Garlasco, Federica Sciarelli: "Non è sano pensare solo agli omicidi"

Libero logo
sabato 16 agosto 2025
2' di lettura

"Persino quando porto giù il cane mi chiedono cosa ne penso. È importante, ma non è sano pensare solo agli omicidi": Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto? su Rai 3 lo ha detto in un'intervista a 7, settimanale del Corriere della Sera, a proposito del delitto di Garlasco, l'omicidio della 26enne Chiara Poggi nella villetta di famiglia nel 2007. Un omicidio per cui è stato condannato il fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Il caso è tornato di attualità dopo che la Procura di Pavia ha riaperto le indagini mettendo sotto la lente Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. 

Parlando dei vent'anni al timone del programma di Rai 3, la conduttrice ha raccontato: "Mi arrabbiavo quando sentivo dire: se scompaio non mi cercate. Io assorbo il dolore dei famigliari e lo trasformo in ostinazione". Sulla vicenda recente di Villa Pamphili, invece, ha detto: "La madre di Anastasia era convinta che la figlia vivesse con un americano ricco, invece erano in strada. Siamo riusciti ad aiutare i genitori a venire in Italia. Ma poi abbiamo scoperto la tragica fine di Anastasia e Andromeda (la figlia, ndr)". 

La Sciarelli accettò di condurre Chi l'ha visto? dopo anni da inviata politica in giro per il mondo. A tal proposito ha spiegato: "Accettai pensando di restarci un anno o due. Poi ho capito che potevo aiutare di più. È bello prendere lo stipendio per dare una mano agli altri". Poi ha confermato la voce secondo cui in redazione verrebbe chiamata "il capitano”: "Sono l’autore di me stessa, scelgo casi e piste da seguire". La giornalista ha aggiunto, inoltre, che il lavoro prosegue anche in estate: "Se uno scompare in estate non deve essere disgraziato due volte". 

