Garlasco, Federica Sciarelli: "Non è sano pensare solo agli omicidi"

"Persino quando porto giù il cane mi chiedono cosa ne penso. È importante, ma non è sano pensare solo agli omicidi": Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto? su Rai 3 lo ha detto in un'intervista a 7, settimanale del Corriere della Sera, a proposito del delitto di Garlasco, l'omicidio della 26enne Chiara Poggi nella villetta di famiglia nel 2007. Un omicidio per cui è stato condannato il fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Il caso è tornato di attualità dopo che la Procura di Pavia ha riaperto le indagini mettendo sotto la lente Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara.

Parlando dei vent'anni al timone del programma di Rai 3, la conduttrice ha raccontato: "Mi arrabbiavo quando sentivo dire: se scompaio non mi cercate. Io assorbo il dolore dei famigliari e lo trasformo in ostinazione". Sulla vicenda recente di Villa Pamphili, invece, ha detto: "La madre di Anastasia era convinta che la figlia vivesse con un americano ricco, invece erano in strada. Siamo riusciti ad aiutare i genitori a venire in Italia. Ma poi abbiamo scoperto la tragica fine di Anastasia e Andromeda (la figlia, ndr)".