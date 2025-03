Tesla in garage, FdI umilia Fratoianni: spunta una foto strepitosa

14 marzo 2025 a

a

a

Un caso emblematico, tragicomico, degno di una vasca di pop-corn per godersi al meglio il melodramma. Si parla della vicenda che riguarda la coppia Nicola Fratoianni ed Elisabetta Piccolotti, quella della Tesla.

Brevissimo sunto: Il Foglio scopre che i due hanno una Tesla. Già, proprio l'auto elettrica che è simbolo del successo di Elon Musk, braccio destro di Donald Trump e, dunque, nemico giurato del leader di Sinistra Italiana e consorte. Certo, la Tesla è "green", è elettrica. Ma poiché legata a Musk non va più bene.

E così ecco che interpellato sempre dal Foglio, Fratoianni scarica sulla moglie: "La ha comprata Elisabetta, sentite lei". Dunque ecco che sentono la Piccolotti, la quale, semplicemente, deraglia: prima spiega di averla comprata "quando Musk non era ancora un nazista", dunque aggiunge di averla "pagata poco", ossia 47mila euro. Già, "poco" almeno per chi ha un florido conto in banca, come la premiata ditta di compagni Piccolotti-Fratoianni.

"Cosa mi ha regalato mia sorella da mettere sulla Tesla", Piccolotti fuori controllo in radio

E via discorrendo, tra toppe peggiori dei buchi e rovinosi sfottò che vanno implacabilmente a colpire i signori Tesla. E tra questi sfottò notevolissimo quello rilanciato da Atreju, uno degli account ufficiali di Fratelli d'Italia. Titolo: "Soumahoro style" (ovvero: predicare bene e razzolare male, aggiungiamo noi). Dunque un fotomontaggio: ecco Nicola Fratoianni con maglietta rossa, alle sue spalle una Tesla altrettanto rossa. E sulla maglietta di Fratoianni ecco campeggiare una riedizione di falce e martello. Resta il martello, ma al posto della falce ecco il simbolo della Tesla. Che imbarazzo, signor Fratoianni...