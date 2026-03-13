Referendum, Mastella si smaschera da solo: "Non voglio dirlo, senno poi..."

"Ma non voglio dire questa cosa qua, sennò dopo di che alimento i Sì. Mi hanno fott*** questo gruppetto di magistrati, se non sarei stato ancora in Parlamento, questa è la verità. Un gruppetto, un gruppetto". Clamoroso Clemente Mastella. L'ex ministro della Giustizia si è smascherato da solo in occasione di un'intervista rilasciata a Radio Atreju che ha visto come ospite anche Italo Bocchino. "Votate sì per evitare che Mastella venga fott*** dai magistrati. No, no, no, un gruppetto. Votate sì", gli ha fatto eco il direttore del Secolo d'Italia.

"No, no, proprio per questo, un gruppetto - ha provato a rimediare Mastella -. Gli altri invece vanno salvati. Questa è la verità. Undici anni di calvario da riscattare. Sì, però votiamo no per la semplice ragione che i magistrati mi hanno recuperato successivamente. Dopo undici anni. La durata non va bene. La durata del processo non va bene".