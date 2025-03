Una piazza per l'Europa, Claudio Bisio tutto da ridere: "Sono qui per i miei figli. Quando ero giovane..."

15 marzo 2025 a

Una piazza, quella riunita a Roma in piazza del Popolo, a tratti anche... espressamente comica. Si parla della manifestazione pro-Europa lanciata da Michele Serra e Repubblica ed accolta con sommo entusiasmo da un Pd dilaniato dalle correnti interne, oltre che dalle altre forze progressiste, M5s escluso.

E si diceva: una piazza espressamente comica anche perché tra i primissimi a parlare, ecco Claudio Bisio. E l'attore ha consegnato ai posteri un pippone nel quale ha spiegato di essere presente, di essere su quel palco "per i miei figli".

"Sono qui come cittadino europeo. E sono qui per questo signore che ha gettato un sasso e sono stati in tanti a prenderlo al volo. Prima di tutti voi", ha aggiunto riferendosi a Michele Serra. "E poi tantissime presenze qui sul palco. Questa è una piazza di cittadine e cittadini e ognuno è venuto qui in rappresentanza di se stesso. Qualcuno si annuncerà da solo, qualcuno lo presenteremo, qualcuno lo tradurremo", ha aggiunto.

Dunque, come accennato , ha rimarcato: "Sono qui per i miei figli". La ragione? Un viaggio, in gioventù, in cui ad ogni frontiera, tra Italia, Spagna e Portogallo, era stato costretto a fermarsi. Ora, grazie all'Europa, le frontiere non ci sono più. Ed evidentemente la vicenda sta molto a cuore a Claudio Bisio: spera che i suoi figli non debbano più trovare frontiere...