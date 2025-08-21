Dazi, intesa Usa-Ue: tariffe al 15% su auto, chip e farmaci, i vini escusi

L'Ue e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione congiunta sui dazi dopo l'accordo politico raggiunto dalla presidente Ursula von der Leyen e il Presidente Donald Trump del 27 luglio. Lo ha annuncia la Commissione. "La dichiarazione congiunta illustra in dettaglio il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell'Ue, con un'aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname".

"Gli Stati Uniti si impegnano ad applicare l'aliquota tariffaria più alta tra l'aliquota della clausola della nazione più favorita (Mfn) degli Stati Uniti o un'aliquota tariffaria del 15%, composta dalla tariffa Mfn e da una tariffa reciproca, sui beni originari dell'Unione europea. Inoltre, a partire dal 1 settembre 2025, gli Stati Uniti si impegnano ad applicare esclusivamente la tariffa Mfn ai seguenti prodotti dell'Unione europea: risorse naturali non disponibili (incluso il sughero), tutti gli aeromobili e le parti di aeromobili, i farmaci generici e i loro ingredienti e precursori chimici". Lo si legge nella dichiarazione congiunta sui Dazi pubblicata da Usa e Ue. Nella dichiarazione non si fa menzione di esenzioni per vini e alcolici. "Gli Stati Uniti e l'Unione europea convengono di considerare altri settori e prodotti importanti per le rispettive economie e catene del valore per l'inclusione nell'elenco dei prodotti ai quali si applicherebbero esclusivamente le tariffe Mfn", si aggiunge.