4 di Sera, la signora russa: "Cosa sta facendo Putin", cambia il quadro

"Putin non ha nessun interesse di finire questa guerra". A dirlo ai microfoni di 4 Di Sera in onda lunedì 17 marzo è una signora russa. La donna, interpellata da Paolo Del Debbio, mostra un certo pessimismo: "Lui ha cominciato questa guerra per mantenere il potere, quindi nessuna telefonata riuscirà a convincerlo". E ancora: "Bisogna chiedersi perché Trump si fida di un dittatore... Io adesso posso parlare e tornare a casa tranquillamente, invece lì chi dà le sue opinioni, finisce in galera. È successo anche a un ragazzo di 14 anni che ha scritto delle cose su internet".

Insomma, la signora non crede in un accordo di pace. Intanto è attesa oggi la telefonata tra il presidente americano e l'omologo russo con l'obiettivo di arrivare a una tregua in Ucraina. Entrambi i leader hanno confermato la conversazione, ufficialmente la seconda tra i due da quando il repubblicano è tornato al potere a gennaio. La prima era avvenuta il 12 febbraio. "Domani mattina parlerò con il presidente Putin del conflitto in Ucraina", ha scritto lunedì sera il presidente Usa sulla sua piattaforma Truth Social.

"Molti elementi di un accordo finale sono stati concordati, ma molti rimangono ancora" da negoziare, ha aggiunto. Lo stesso Trump ha parlato di "spartizioni" da fare tra Mosca e Kiev e ha accennato a discussioni sulla "terra" e sulla grande centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Secondo il media americano Semafor, il repubblicano starebbe considerando di riconoscere la Crimea, annessa nel 2014, come una regione russa, accettando così una delle principali rivendicazioni dello zar.