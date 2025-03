Sansonetti-Battista, rissa in tv: "Siamo pazzi?", "Vedrai la guerriglia"

18 marzo 2025 a

Si scaldano gli animi sulla guerra in Ucraina: da una parte Piero Sansonetti, dall'altra Pierluigi Battista. Accade a Quarta Repubblica nella puntata in onda lunedì 17 marzo. "Ci sono stati 700mila morti - tuona il direttore del Riformista -. Ci sono stati 700mila morti e tu dici che la pace porta alla morte? Ma quando mai? Ma siamo pazzi? Le armi portano alla morte, i missili portano alla morte, non la pace. E ora stiamo attenti a fare la pace perché è pericolosa?". Parole che non trovano d'accordo lo scrittore e giornalista, convinto che dovremo aspettarci "la guerriglia": "Non mettermi parole in bocca - replica Battista -, ma vedrai la guerriglia".

Nel frattempo è attesa la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. I due, con ogni probabilità, parleranno anche della "ulteriore normalizzazione delle relazioni" tra Stati Uniti e Russia, oltre che della situazione in Ucraina. A riferirlo ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni riportate dall'agenzia russa Tass. "Ci sono già stati colloqui (tra Usa e Russia). L'inviato degli Stati Uniti, Steve Witkoff, è stato a Mosca, c'è stato un round di colloqui a Istanbul e c'è stato un primo colloquio tra i Presidenti - ha detto Peskov - Ma ci sono molte questioni (in agenda), l'ulteriore normalizzazione delle nostre relazioni bilaterali e la soluzione della questione ucraina. Ci si aspetta che i Presidenti parlino di questo".

D'altronde, lo stesso Peskov non lo nega, "ci sono chiaramente delle aspettative emotive sulla conversazione. Tuttavia, questa è solo una conversazione in una serie di passi per costruire un dialogo e trovare modi per risolvere la situazione intorno all'Ucraina. Si tratta di un lavoro duro, scrupoloso e responsabile al massimo livello, mentre tutto il resto è solo speculazione".