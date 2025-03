Carlo Calenda finisce fuori di casa: "In hotel dopo la lite con mia moglie"

19 marzo 2025 a

Casa Calenda come Casa Vianello. A Casa di Maria Latella, il programma in onda su Rai 3, andato in scena un piccolo trailer della vita privata del leader di Azione, Carlo Calenda, e della moglie Violante Guidotti Bentivoglio, manager affermata. La coppia è ospite a cena ospiti di due grandi attori italiani, Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi. Il menù prevede trofie al pesto con ragù di pesce. La sala da pasto è accogliente: arredamento curato e luci soffuse. Prende la parola la padrona di casa: "Chi fa la spesa?". Risposta immediata: "Io", replica Violante. Poi ha inizio lo show. "No, tutti e due", la corregge Calenda. "Ma che cosa dici? Ma quando mai? Ma dove? Tu fai la spesa del rabbocco", lo accusa la manager. "No, non è il rabbocco", la corregge lui.

Violante, però, non molla la presa: "Eh sì, la spesa del rabbocco!". E Calenda attacca: "Lei è la persona col braccino più corto che l'universo abbia mai prodotto. Compra nello scaffale del 'quasi scaduto'". A quel punto la manager controbatte: "È in scadenza, è diverso, non è scaduto". Poi il retroscena sul pranzo della domenica. Secondo Calenda dovrebbe essere un pasto speciale. Violante, invece, preferisce un'insalatona. "Vado dal macellaio e compro sette chili de carne", ha confessato il leader di Azione.

Come riporta il Corriere, Carlo e Violante c'è un rapporto di amore e odio. Stima, affetto reciproco, ma anche tante - tantissime - litigate. "Litighiamo tutti i giorni", ha ammesso Calenda. "Siamo passionali. Poi, ogni tanto, quando lei proprio esagera io c’ho una stanza in un albergo romano dove mi conoscono. Vado lì e il concierge mi fa: 'di nuovo'?". Insomma, con Carlo e Violante non ci si annoia mai c'è sempre da divertirsi.