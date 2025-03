Marco Rizzo, il video con la escort fa impazzire la sinistra: "Le sole bombe che ci piacciono!"

19 marzo 2025 a

Marco Rizzo ama le belle donne e non ha paura di rivendicarlo. Anche in maniera piuttosto colorita. Il leader di Democrazia Sovrana Popolare, già deputato per tre legislature e anche eurodeputato, ha postato sui social una sorta di video "pacifista" in riposta al nuovo piano di riarmo europeo voluto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Nel filmato si mostra in compagnia di Donatella Zaccagnini Romito. La ragazza si è presenta come "ignegnere con due lauree, modella, influencer ed escort". Nella clip, i due mandano un chiaro messaggio “al popolo italiano”.

"Vogliamo dirvi una cosa - hanno esclamato Marco Risso e l'ingegner Donatella Zaccagnini Romito -. Le uniche bombe che ci piacciono sono queste”. L'ex eurodeputato comunista ha indicato il seno della ragazza, alludendo alle sue forme. "Le mie però sono vere", ci ha tenuto a precisare lei. Il messaggio politico si chiude con la frase: “Viva la pace e no alla guerra”.

Marco Rizzo, un passato nel Pci, in Rifondazione comunista e nei comunisti italiani, ha incontrato Donatella Zaccagnini Romito negli studi della “Zanzara” su Radio24, la trasmissione radiofonica condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, e una volta finita la puntata ha colto l’occasione per registrare il breve filmato.