Flotilla, Speranzon stana Benedetta Scuderi: "Da chi prendete soldi?". Lei balbetta

"Sono rimasti anche degli aiuti a terra e stiamo facendo di tutto per farli arrivare a Gaza". Benedetta Scuderi si collega con L'Aria Che Tira direttamente dalla Flotilla. L'europarlamentare di Europa Verde, a bordo dell'imbarcazione con destinazione Gaza, non lesina attacchi al governo: "La Flotilla di Hamas? Propaganda". Immediata la reazione di Raffaele Speranzon, anche lui ospite di David Parenzo nella puntata di mercoledì 1 ottobre su La7: "Chi vi dà i soldi?". "I soldi sono stati raccolti con il crowdfunding", risponde lei. "Certo, il crowdfunding - tuona il senatore di Fratelli d'Italia sospettoso -. Lo vedremo". "Che pochezza argomentativa", ribatte la Scuderi con Speranzon che la incalza: "A lei interessa qualcosa degli ostaggi? Cosa avete fatto per loro? Qual è la forza con cui chiedete la liberazione degli ostaggi?".

"Sa a chi non interessano gli ostaggi? A Benjamin Netanyahu", prosegue l'esponente di Europa Verde. "Le famiglie degli ostaggi secondo voi sono dalla vostra parte? Ma non si vergogna? A voi non frega nulla degli ostaggi. Siete disumani", tuona senza mezzi termini il senatore.