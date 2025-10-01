Libero logo
Flotilla, Speranzon stana Benedetta Scuderi: "Da chi prendete soldi?". Lei balbetta

di Caterina Spinellimercoledì 1 ottobre 2025
Flotilla, Speranzon stana Benedetta Scuderi: "Da chi prendete soldi?". Lei balbetta

"Sono rimasti anche degli aiuti a terra e stiamo facendo di tutto per farli arrivare a Gaza". Benedetta Scuderi si collega con L'Aria Che Tira direttamente dalla Flotilla. L'europarlamentare di Europa Verde, a bordo dell'imbarcazione con destinazione Gaza, non lesina attacchi al governo: "La Flotilla di Hamas? Propaganda". Immediata la reazione di Raffaele Speranzon, anche lui ospite di David Parenzo nella puntata di mercoledì 1 ottobre su La7: "Chi vi dà i soldi?". "I soldi sono stati raccolti con il crowdfunding", risponde lei. "Certo, il crowdfunding - tuona il senatore di Fratelli d'Italia sospettoso -. Lo vedremo". "Che pochezza argomentativa", ribatte la Scuderi con Speranzon che la incalza: "A lei interessa qualcosa degli ostaggi? Cosa avete fatto per loro? Qual è la forza con cui chiedete la liberazione degli ostaggi?".

"Sa a chi non interessano gli ostaggi? A Benjamin Netanyahu", prosegue l'esponente di Europa Verde. "Le famiglie degli ostaggi secondo voi sono dalla vostra parte? Ma non si vergogna? A voi non frega nulla degli ostaggi. Siete disumani", tuona senza mezzi termini il senatore.

Flotilla, Benedetta Scuderi terrorizzata: "Sta arrivando l'esercito israeliano"

"Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione, non so quando potremm...

Intanto la Flotilla avanza sempre più nonostante gli appelli di Giorgia Meloni e di Sergio Mattarella, ormai caduti nel vuoto. "Tutta la notte - aveva già raccontato la Scuderi - è trascorsa in stato di allerta, con la procedura di sicurezza pronta in caso di abbordaggio. Ora stiamo navigando ancora insieme, la flottiglia procede compatta. Continuiamo la nostra navigazione in mare, consapevoli che da un momento all'altro gli avvisi di allerta per un possibile abbordaggio possano tornare a interrompere la quiete apparente".

Qui il botta e risposta Scuderi-Speranzon a L'Aria Che Tira

