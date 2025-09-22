Fuori dal Coro, Marco Rizzo a valanga: "Le str*** di una sinistra senza valori"

Il clima d’odio generato dall’omicidio brutale di Charlie Kirk soffia come non mai, come un vento che spazza via tutto sul proprio cammino. L’attivista ha perso la vita a soli 31 anni per la mano armata di Tyler Robinson, ora in carcere e a serio rischio di pena di morte.

Di questo si parla a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento di Rete 4, condotto da Mario Giordano. Ospite, tra gli altri, in collegamento c’è Marco Rizzo, politico e coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, movimento fondato con Francesco Toscano.

Rizzo attacca senza mezzi termini l’opposizione: "Questa sinistra non ha valori veri su cui battersi e quindi ha bisogno di str***e tra queste c’è anche la violenza e questa contrapposizione tra destra e sinistra giocata sul fuoco come stanno giocando potrebbe di nuovo portarci agli anni settanta, io li ho conosciuti molto bene quegli anni. Erano anni di grandi passioni si, ma, mentre noi rossi ci ammazzavamo con i neri, c’era un potere che guardava quasi quasi sorridendo, perché tanto ci ammazzavamo solo noi. E non vorrei si arrivasse di nuovo a quel punto".

"L’assassinio di quel ragazzo - prosegue - è un gesto che è un segnale enorme, è un segnale anche alla Casa Bianca. Perché ricordatevi che tutti questi omicidi che vengono fatti con un assassino che è mezzo scemo, se ha sparato così, non si sa bene perché… vuol dire che il complotto è molto profondo, assolutamente più profondo di quello che si pensa".

Riflessioni che trovano l’apprezzamento del popolo del web, su X infatti c’è chi sostiene le parole di Rizzo e scrive: "Non ha valori perché non è la sinistra. La vera sinistra era tutt'altra cosa. Queste sono bande armate globalizzate con nomi diversi ma con un'unica regia, quella che mette i capitali". C’è chi, allo stesso modo, aggiunge: "I pseudo politicanti sinistroidi buonisti non si sono permessi di fare un minuto di Silenzio per Charlie Kirk, però hanno elevato all'ennesima potenza Greta Thunberg per il cambiamento climatico, che oggi fa uso di una bagnarola".