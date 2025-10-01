Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Flotilla, Maurizio Landini vuole il caos: "Se la bloccano, sciopero generale improvviso"

di Caterina Spinellimercoledì 1 ottobre 2025
Flotilla, Maurizio Landini vuole il caos: "Se la bloccano, sciopero generale improvviso"

(LaPresse)

2' di lettura

Ogni scusa è buona per scioperare. Anche la Flotilla. "Abbiamo ritenuto necessario come Cgil, e in discussione con gli altri sindacati, di poter essere in condizione di utilizzare lo strumento più forte che hanno a disposizione i sindacati, cioè il diritto allo sciopero. Abbiamo ritenuto che di fronte al blocco, all'arresto, al sequestro, confermiamo che siamo pronti alla proclamazione tempestiva dello sciopero generale". A dirlo è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in un appello che preannuncia una protesta assicurata visto che appare alquanto scontato che gli attivisti diretti a Gaza vengano quantomeno fermati.

Eppure "quel blocco - prosegue Landini - determinerebbe due questioni. La prima, un attentato alla sicurezza di chi è su quelle barche, un atto che in acque internazionali è un colpo all'ordine costituzionale fondato sulle carte dell'Onu e della convenzione di Ginevra". La seconda - insiste - "dimostrerebbe un vero e proprio atto di guerra verso chi vuole fare una missione umanitaria e politica per affermare la pace e la democrazia. La legge in presenza di queste due violazioni permette la proclamazione in modo tempestivo. E lo decideremo insieme (con le altre sigle sindacali, ndr) per mettere in campo tutto quello che è possibile in termini di mobilitazione".

I pro-Pal fermano gli aerei e rilanciano il blocco totale

Perdigiorno in presidio permanente, speriamo meno violenti dei compagni che lunedì in nome della pace in Palestin...

 Insomma, la soluzione di Landini e compagni è far pagare le spese ai cittadini. E proprio per evitare questo, ecco che interviene Matteo Salvini. Il leader della Lega, nonché ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, non intende cedere: "Non permetteremo che Cgil ed estremisti di sinistra portino in Italia il caos. Non tollereremo nessuno 'sciopero generale improvviso'", avverte su X. 

Flotilla, battelli e gommoni vicino alle navi. "Arrivato l'alt di Israele"

Il caso Flotilla Flotilla, "fermatevi": Sanchez come Meloni e la sinistra va in tilt

Dopo le carte della vigilia Flotilla, l'esposto in Procura: "Soldi da Hamas". Si apre un'inchiesta?

tag
flotilla
matteo salvini
cgil
maurizio landini

Flotilla, battelli e gommoni vicino alle navi. "Arrivato l'alt di Israele"

Il caso Flotilla Flotilla, "fermatevi": Sanchez come Meloni e la sinistra va in tilt

Dopo le carte della vigilia Flotilla, l'esposto in Procura: "Soldi da Hamas". Si apre un'inchiesta?

ti potrebbero interessare

1291x715

Flotilla, battelli e gommoni vicino alle navi. "Arrivato l'alt di Israele"

Ignazio Stagno
1400x933

Flotilla, "fermatevi": Sanchez come Meloni e la sinistra va in tilt

Maria Pia Petraroli
2048x1421

Flotilla, l'esposto in Procura: "Soldi da Hamas". Si apre un'inchiesta?

Andrea Carrabino
778x341

Flotilla, Speranzon stana Benedetta Scuderi: "Da chi prendete soldi?". Lei balbetta

Caterina Spinelli