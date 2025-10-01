Carlos Alcaraz, New York Times-choc: "Seppellite le speranze di Sinner"

Carlos Alcaraz continua la sua scalata al vertice del tennis mondiale. L'incostanza che secondo alcuni aveva fino a qualche mese fa ora appare solo come un ricordo, e per questo il New York Times lo incorona parlando di "masterclass". La stagione 2025 sta confermando il talento spagnolo: "Ha un record di 65-7 nel 2025, ha strappato il primo posto al ranking mondiale a Jannik Sinner e ha seppellito la già scricchiolante convinzione di essere un giocatore incostante". Le modifiche tecniche al suo servizio e al rovescio hanno reso il suo gioco più solido e incisivo, permettendo ai dettagli più brillanti del suo tennis di emergere con maggiore continuità.

Un esempio recente arriva dalla finale di Tokyo contro Nakashima: "L'ultimo game contro Nakashima a Tokyo ha incarnato la completezza del suo tennis — si legge ancora — Serviva per il match sul 5-4, ma un assurdo colpo di rovescio incrociato ha portato Alcaraz sul 15-0. Due dritti inside-out sul rovescio hanno poi costretto Nakashima a cambiare direzione lungolinea... Alcaraz ha inchiodato la palla per il vincente. 30-0. Un movimento veloce attraverso i box di servizio e un altro angolo assurdo su una volée drop. 40-0. E poi... Alcaraz è tornato indietro e ha fatto esplodere un dritto inside-in per vincere il match". Partite come questa dimostrano che "il limite massimo di Alcaraz è da tempo il più alto dell'Atp Tour, ora sta alzando anche il suo limite minimo", smarcandosi dalla tendenza ad adattarsi al livello dell’avversario.