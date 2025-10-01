Jannik Sinner, lo sfogo: "Capisco Carlos Alcaraz..."

Il 21° titolo della carriera (il terzo in stagione dopo Australian Open e Wimbledon) è arrivato a Pechino, per la seconda volta in carriera, dopo aver battuto con un doppio 6-2 l’americano Learner Tien. Jannik Sinner ha festeggiato al meglio nel mercoledì cinese, affrontando poi in conferenza stampa anche il tema della gestione del calendario, spiegando le sue scelte recenti: “Ho già saltato molti tornei, lo scorso anno ho deciso di non partecipare a due tornei ma dipende sempre dai risultati che si ottengono — le sue parole —. Capisco Carlos visto che quest’anno ha praticamente raggiunto sempre la finale di ogni torneo e ora questi sono ancora più lunghi. Attualmente i Masters 1000 sono piuttosto lunghi, non sono di una settimana ma praticamente ogni torneo è di due settimane”.

L’azzurro ha poi approfondito il suo approccio personale, sottolineando l’importanza di ascoltare il proprio corpo e circondarsi delle persone giuste: “Ognuno comunque la pensa diversamente, ho saltato Toronto perchè credevo che fosse la cosa giusta per me ma non sai mai se è la decisione giusta o sbagliata — ha aggiunto — Quando hai 23-24 anni è difficile capire a pieno il tuo corpo e la tua mente, bisogna circondarsi delle persone migliori e loro possono aiutarti e guidare”. Nonostante le assenze, Sinner ha confermato il suo stato di forma eccellente con la vittoria al torneo di Pechino, conquistando il titolo per la seconda volta in carriera.