PiazzaPulita, Orsini e la profezia su Putin: "Italia distrutta in un batter d'occhio, può fare quello che vuole"

21 marzo 2025 a

a

a

Occhio, nei giorni del superattivismo di Donald Trump sul fronte ucraino, sul fronte nostrano ecco tornare alla ribalta il professor Alessandro Orsini. Per esempio, arieccolo ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, dove viene chiamato a dire la sua Vladimir Putin e sul conflitto.

"Professor Orsini, lei dice che Putin vincerà questa guerra perché è più forte, perché ha più risorse, perché ha più uomini. Però questa guerra sembra essersi impantanata da tutte e due le parti. Non è che Putin sta vincendo, ma non è neanche che sta perdendo in maniera clamorosa?", chiede Formigli.

Va da sé, Orsini non ha particolari dubbi: "Non proprio, perché Putin sta ottenendo quello che vuole. Cioè, l’obiettivo di Putin è mutevole, cambia in base alle nostre strategie. All’inizio voleva prendersi tutta l’Ucraina, questo è evidente, perché non puoi permetterti di fare una guerra con 150mila uomini contro un paese di 44 milioni di abitanti senza pensare di conquistarlo tutto in pochi giorni. Poi, quando ha visto che non ci riusciva, ha cambiato strategia, si è attestato su una guerra di logoramento e sta vincendo quella, perché l’Ucraina è sempre più distrutta, la popolazione ucraina è sempre più stanca, e lui ha risorse praticamente illimitate rispetto a quelle dell’Ucraina", spiega il professore.

"Preoccupante, ma scontato": Michele Serra dà della fascista a Meloni in diretta tv | Video

"Quindi, non è che Putin non stia vincendo - riprende Orsini -: sta vincendo su un obiettivo che si è modificato. E comunque, se noi continuiamo a dargli fastidio, lui ha i mezzi per distruggerci. Io lo dico sempre: Putin distruggerebbe l’Italia in un batter d’occhio. Noi non abbiamo difesa aerea, non abbiamo niente. Lui ha missili ipersonici, ha un arsenale nucleare sterminato. Quindi, non scherziamo con Putin, perché lui può fare quello che vuole", profetizza Orsini. Già, Italia distrutta in una frazione di secondo. Almeno secondo il professor Orsini.

Cazzullo, "che fine può fare Zelensky": cupa profezia a PiazzaPulita | Video