Rimini, come hanno beccato l'ucraino arrestato per il sabotaggio di Nord Stream

L'ucraino di 49 anni arrestato in Italia con l'accusa di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 sarebbe stato individuato grazie al sistema "alert alloggiati". Secondo la Bild, si tratta di Serhiy K, ex militare dei reparti speciali e quindi 007 del servizio segreto interno di Kiev, lo Sbu. Pare si trovasse a bordo della barca a vela utilizzata dai sabotatori. Al momento dell'arresto, l'uomo si trovava in una struttura della provincia di Rimini dove era in vacanza con la famiglia. L'operazione è stata eseguita da agenti di polizia sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte federale di Giustizia lo scorso 18 agosto, come ha fatto sapere la procura federale in un comunicato.

Secondo la versione riportata dal quotidiano tedesco, il 49enne avrebbe fatto parte del gruppo che ha piazzato esplosivi sui gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 vicino all'isola danese di Bornholm nel Mar Baltico nel settembre 2022. Tra le accuse contestate all'uomo anche quella di aver causato congiuntamente un'esplosione e un sabotaggio incostituzionale.