Paolo Virzì spiana il Pd: "Ventotene? Mica è Ibiza!"

22 marzo 2025 a

“Ventotene? Mica è Ibiza”: Paolo Virzì, regista di "Ferie d'Agosto", interpellato dal Foglio, ha commentato così l'ultima trovata del Pd. Dopo che la premier Giorgia Meloni ha letto alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene in Parlamento distaccandosene e dicendo che "quella non è la mia Europa", la sinistra non si è limitata a fare polemica in Aula. Ha voluto strafare: di qui l'idea di un flash mob sull'isola sabato 22 marzo. A lanciare la mobilitazione i dem laziali e il deputato Roberto Morassut, che ha dettato i tempi: partenza da Formia, in aliscafo, alle 12, e rientro alle 15.

Nel frattempo, però, ci si interroga sull'effettivo numero di partecipanti di questa spedizione. La segretaria del Pd, Elly Schlein. è a Trapani, in Sicilia, per l'evento con "Libera" di don Ciotti. E al Foglio, che le ha chiesto se sarà a Ventotene, ha risposto: "Vediamo l'agenda". Dunque, non è certa la sua presenza. Marco Furfaro, invece, diventato papà da poco, sarebbe esonerato proprio per questo motivo. Mentre Peppe Provenzano ha promesso che “cambierò gli appuntamenti per un’iniziativa che ritengo meritevole”. Matteo Orfini è impegnato a Pompei: “Ho un’iniziativa di Left Wing”. Per Piero De Luca, ci sarà una grande delegazione.

Infine, riprendendo le parole di Virzì, Carmelo Caruso sul Foglio ha chiosato: "E' il Pd: vorrebbero ballare la disco di Bob Sinclair ma finiscono sempre sotto le stelle con la birra sgasata e Guccini. Ibiza, magari!".