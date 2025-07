Grandi opere, ecco tutte quelle che la sinistra avrebbe cancellato

No Tav, No Tap, No Mose, No termovalorizzatori. Proviamo a compiere un esercizio di fantasia da serie Netflix: come sarebbe l’Italia se la politica in questi anni avesse ceduto alla farneticante demagogia del “no a tutto”, quella che dopo le inchieste sull’urbanistica Non avremmo ovviamente il Mose, con il risultato che Venezia sarebbe ancora afflitta dal fenomeno dell’acqua alta, con tanto di contorno di seguaci di Greta che a ogni ondata ci ricordano che la fine del mondo è vicina, a causa del riscaldamento climatico. Salvo poi opporsi quando si provano a prendere contromisure. Ricordiamo che ancora ai collaudi delle dighe gli attivisti sfrecciavano nella laguna con barchini di legno, bandieroni e megafoni per chiedere di fermare “l’ecomostro”. I comitati dicevano che il Mose non avrebbe mai funzionato e che lo Stato stava sprecando cifre mostruose.

In realtà funziona benissimo e per quanto riguarda le spese, bisogna tener presente anche quanto fa risparmiare. Prendiamo per esempio la catastrofe del 2019, quando l’acqua alta, oltre che uccidere una persona, causò danni superiori ai 150 milioni di euro. Cose ovvie oggi, ora che l’opera è apprezzata da tutti, ma all’epoca erano decisamente controverse. Altra coincidenza con Milano riguarda le inchieste giudiziarie, che avevano investito anche i cantieri di Venezia e per le quali ovviamente era scoppiata la protesta, con annessa richiesta di fermare tutto, gettando il bambino con l’acqua sporca. Per fortuna, non è andata così.