Gad Lerner, "Meloni fascistella per fare rima". Altro attacco a Otto e mezzo

"Oggi il ministro della Cultura Giuli dice che tra i contestatori della premier Giorgia Meloni c'è una rumorosa minoranza di vetero-comunisti". Lilli Gruber chiede un parere su Ventotene e dintorni a Gad Lerner, ospite in studio a Otto e mezzo su La7. E la storica penna della sinistra italiana risponde da par suo, per così dire: "Ma non aveva scritto 'Gramsci è vivo?'", polemizza subito con Giuli.

"Potremmo dire allora che Meloni e i suoi sono vetero-fascisti?", aggiunge il carico la Gruber. E Lerner, ovviamente non si tira indietro nella tenzone: "E' una donna moderna, semmai userei fascisti del Terzo millennio come diceva Giorgio Almirante, di cui lei si sente pienamente erede".

"Tu hai scritto 'fascistella', per la verità", lo prende in castagna Lilli. E qui Gad si supera: "Ho scritto fascistella per fare rima con la Garbatella (il quartiere di Roma dov'è nata e cresciuta la leader di Fratelli d'Italia, ndr), ma è qualcosa di studiato e di serio. Meloni ha una ideologia e una tradizione politica alle spalle e questo la rafforza, ma allo stesso tempo trova fantastico poter dare dei nostalgici a chi difende la memoria della nostra Costituzione, i padri fondatori".

"Non oso pensare a proposito di vetero-comunisti cosa succede il prossimo 25 aprile, l'ottantesimo anniversario della nostra Liberazione - prosegue Lerner -. Ho saputo che il presidente Mattarella andrà a celebrarla a Genova. E non credo l'abbia scelta a casa: è l'unica grande città italiana nella quale i tedeschi si arresero nelle mani dei partigiani. Mentre inglesi e americani erano ancora lontani, a La Spezia, il generale della Wehrmacht Meinhold ha dovuto firmare un documento insieme a Remo Scappini, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale della Liguria e operaio comunista. Il posto, insomma, in cui ci siamo liberati da soli. Vedremo la Meloni cosa dirà e cosa dirà Mattarella anche di Ventotene".