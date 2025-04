Dazi, Gad Lerner-choc contro gli Usa: "L'11 settembre se lo sono fatti da soli"

"Stavolta l'11 settembre se lo sono fatti da soli gli americani". In riferimento all'effetto dei dazi sulle Borse, Gad Lerner ne combina un'altra delle sue. Sì perché il paragone fa indignare parecchi. È pur vero che quanto andato in scena giorni fa - ossia l'indice Ftse-Mib che è arrivato a perdere oltre il 7,5 per cento - è esattamente quello che accadde l’11 settembre 2001 -, il confronto tra le imposte volute da Donald Trump e l'attentato alle Torri Gemelle non si può sentire.

Il motivo è semplice: quel giorno ci furono 2.977 vittime. A ricordarglielo anche molti utenti del web, che commentano: "Vite umane // soldi. Non sono la stessa cosa", commenta su X qualcuno. E ancora: "Ma non si vergogna per aver scritto un simile post? Paragonare delle persone uccise a dei soldi persi in borsa è aberrante! Chieda scusa", "Ma non prova vergogna a paragonare un attentato terroristico fatto da perversi arabi che uccise migliaia di innocenti occidentali, con delle notizie finanziare? Ma che persona è lei?", "Che squallore".