Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

M-Il Figlio del secolo, il ritorno: altro assalto a Meloni, dove andrà in onda

mercoledì 8 luglio 2026
M-Il Figlio del secolo, il ritorno: altro assalto a Meloni, dove andrà in onda

2' di lettura

"M - Il figlio del secolo" è stato un grandissimo successo. Uno dei progetti più riusciti e iconici di Sky. Un progetto però gigantesco, e che, per condizioni di natura non espressiva o contenutistica abbiamo deciso di non proseguire e abbiamo fatto altro scelte. Non c'è assolutamente nulla di negativo. Siamo fieri di M''. Così Emanuele Marchesi, il prossimo responsabile di Sky Studios Italia, che prenderà il posto di Nils Hartmann, a proposito di un'eventuale seconda stagione della serie tv con Luca Marinelli nei panni di Mussolini.

Nei mesi scorsi, quando si erano diffuse le prime voci sul mancato rinnovo della serie, sui media erano comparse le solite accuse di censura e di influenza politica. Accuse che ora la piattaforma ha smentito in toto. La serie, tratta dai romanzi di Antonio Scurati, è stata tra le più discusse degli ultimi anni. In particolare, erano stati lo stile narrativo e un'estetica molto particolari ad accendere le polemiche: l'energia perennemente sopra le righe e lo sfondamento della quarta parete avevano reso M una serie assolutamente unica, senza precedenti, dividendo la critica e il pubblico. 

Ora, dopo la decisione di Sky di cancellare M dai propri palinsesti, sembra che La7 abbia acquisito i diritti della sua messa in onda sulla tv generalista. Dunque, dopo Sky Atlantic, la serie che ripercorre parte della vita del Duce andrà in onda su La7. Secondo quanto riportato da AffariItaliani, l'emittente televisiva di Urbano Cairo metterà a disposizione le 8 puntate di M - Il figlio del secolo nel prossimo autunno.

tag
sky
m il figlio del secolo
palinsesti
la7

I palinsesti Urbano Cairo, la surreale risposta: "La7 una rete anti-Meloni?"

Su La7 L'aria che tira, Sardone incalza Parenzo: "Grafica terribile, con Toninelli non la ricordo"

L'antennista Coffee Break, Dell'Arti: "No al suffragio universale" e "vaff***": il vero volto della sinistra

ti potrebbero interessare

Elsa Fornero nel pallone a La7: "Questione di coraggio"

Elsa Fornero nel pallone a La7: "Questione di coraggio"

Claudio Brigliadori
Ron, il dramma: "È tornato, ora una nuova terapia". Salta il tour

Ron, il dramma: "È tornato, ora una nuova terapia". Salta il tour

Eugenia Roccella, le drammatiche parole in tv sul marito poco prima della sua scomparsa

Eugenia Roccella, le drammatiche parole in tv sul marito poco prima della sua scomparsa

La7, Cairo avverte Mentana: "Il rinnovo a parole forse no"

La7, Cairo avverte Mentana: "Il rinnovo a parole forse no"