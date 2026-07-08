Mario Adinolfi, auguri alla figlia 16enne? "Visto che regalo, papone...": odio e fango

Una tristissima coincidenza: nel giorno degli arresti domiciliari con l'accusa di truffa per la vicenda "Scommessa collettiva", Mario Adinolfi doveva festeggiare il compleanno della figlia Chiara. Nonostante tutto, il giornalista e politico ha voluto celebrare l'importante ricorrenza facendo gli auguri sui social alla ragazza, neo 16enne. E come al solito, il popolo della Rete non si è trattenuto e ha esibito il peggiore repertorio, tra insulti, ironie e sfottò.

"Buon compleanno numero 16 da papà e per favore con la festa non sfondateci casa", scriveva Adinolfi mercoledì mattina all'alba su Instagram. Dopo poche ore, quando la notizia dei domiciliari diventa di pubblico dominio, ecco la raffica di commenti degli utenti.

"Buon compleanno! Guarda che bel regalo ti ha fatto il papone. Una data da ricordare", "Ma truffa ed evasione fiscale li mettiamo vicino a Dio, patria e famiglia?", "Voti finti, truffe... che belli i valori della famiglia tradizionale e della Chiesa". Instagram diventa un fiume in piena di rabbia: "Buona galera Marione, finalmente pagherai", "Ladro! Truffatore!". "No, è solo un ladro truffatore... per soldi, non per politica... in nome di Dio", "7°: non rubare!", "Buon gabbio fratello, goditela", "Buona permanenza Mario. Ora ti servono tutti i santi e gli apostoli", "Pronto per il gabbio?". E via di questo passo.

Come sottolinea ilGiornale.it, c'è però qualcuno (e sono pochi, va detto) che non si arrende e risponde per le rime a leoni da tastiera e odiatori virtuali: "Fate pena con i vostri beceri commenti sotto la foto degli auguri di compleanno di una figlia. Non si fa così!". Il fatto che Adinolfi, al momento, sia solo indagato (e dunque, presunto innocente) e ben lontano dunque da un rinvio a giudizio e a maggior ragione da una condanna passa purtroppo in secondo piano.

Secondo gli inquirenti, Adinolfi avrebbe raccolto quasi cinque milioni di euro dai suoi "clienti", seguendo il classico "schema Ponzi". Con causale "Scommessa Collettiva" il giornalista ha ricevuto dal 1 gennaio 2020 al 27 febbraio 2026 complessivamente euro 4.794.647, scrive il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma, Giulia Arcieri, in un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari eseguita oggi dalla Guardia di finanza della Capitale.

A completare il quadro degli accertamenti anche una causale "Cristo Regna" per 3.830 euro. L'esame dei conti correnti bancari intestati da parte degli esperti delle Fiamme gialle hanno fatto saltare fuori gli addebiti poi contestati ad Adinolfi. "Sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate - scrive il giudice - è risultata un'incoerenza tra le somme accreditate sui rapporti finanziari di cui il contribuente risultava unico titolare e i dati reddituali e dichiarativi allo stesso riferibili".

Insomma Adinolfi "non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi" nel 2017. Le operazioni sospette segnalate dagli istituti di credito, e la ricostruzione di quanto accaduto a distanza di tempo - continua il gip - "inducono fondatamente gli inquirenti a ritenere messo in atto un sistema piramidale, relativo a una truffa finanziaria basata sulla raccolta sistematica di fondi privati, e sull'accredito parziale, nel tempo, di vincite e interessi promessi così da incentivare gli ulteriori finanziamenti, inscenando la parvenza di un meccanismo che funziona; sistema che, in presumibile assenza di effettiva attività di valorizzazione del capitale investito, regge solo fino a quando vengono introdotte ulteriori risorse attraverso nuovi accrediti/di denaro, altrimenti entrando in crisi".