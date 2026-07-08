Jannik Sinner, alta tensione con i suoi allenatori: "Discussioni importanti"

Prima il confronto con il team sul servizio, poi la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Jannik Sinner si gode la semifinale di Wimbledon dopo il successo in tre set contro Jan-Lennard Struff, ma rivela anche uno dei retroscena che hanno accompagnato la sua crescita negli ultimi mesi: "Abbiamo avuto discussioni abbastanza importanti con il mio team riguardo il servizio ed eravamo tutti d’accordo — ha detto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il tedesco — Ci siamo messi lì a lavorare, puntando non solo sulla quantità ma soprattutto sulla qualità in tutte le sessioni".

Jannik lo ha fatto dopo aver superato Struff in 7-5, 7-6, 6-3 conquistando la seconda semifinale consecutiva sull'erba dell'All England Club. Ora sulla strada della finale c’è Novak Djokovic: "Sono soddisfatto, è stata una partita dura — le sue parole — Rispetto agli avversari affrontati finora è stato un match completamente diverso. Contro un grande servitore sull'erba è sempre difficile". Decisivo proprio il rendimento al servizio, diventato una delle armi principali del suo tennis: "Probabilmente sto servendo un po' meglio rispetto all'anno scorso. Abbiamo cambiato il movimento, il lancio di palla, il timing, tante cose. Non è solo una questione di velocità, abbiamo cercato di usare il servizio giusto al momento giusto".