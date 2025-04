L'Aria che tira,Bocchino contro Macron: "Figuraccia internazionale"

"Giorgia Meloni è stata impeccabile, ha tenuto una postura istituzionale": Italo Bocchino, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto a proposito dell'atteggiamento della premier ai funerali di Papa Francesco a Roma sabato 26 aprile. In quell'occasione, il presidente americano Donald Trump ha avuto un rapido faccia a faccia con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Un incontro a cui ha cercato di partecipare, senza riuscirci, il presidente francese Emmanuel Macron. "Non sarei mai stata lì - ha commentato poi Meloni -. Non c'entravamo noi altri leader, non so se qualcuno ha pensato di doverci essere, ma io no".

"Se c'è stato qualcuno sgraziato ai funerali del Papa è stato Macron - ha commentato il direttore editoriale del Secolo d'Italia -. Ridicola quell'immagine in cui lui cerca di intrufolarsi con Trump che lo placca col braccio destro e la terza sedia che viene tolta. Una figuraccia internazionale. Meloni invece ha dato una grande lezione di stile. E i complimenti vanno fatti al governo anche per come è stata gestita quella giornata".