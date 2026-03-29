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Roberto Salis non si tiene: "È la repressione del governo"

domenica 29 marzo 2026
Roberto Salis non si tiene: "È la repressione del governo"

1' di lettura

Torna papà Salis, dopo una lunga assenza di interventi pubblici (e l’addio al social “X”). Ieri, dopo l’identificazione della figlia, Roberto Salis si è sfogato su Facebook contro il governo: «Il regime del governo Giorgia Meloni adesso, come tutti i regimi postfascisti, ritiene che il modo migliore per garantire il potere che detiene sia reprimere con la forza l’opposizione». Secondo il padre dell’europarlamentare, «i pretesti usati per giustificare questa azione intollerabile sarebbero eliminati se solo il ministero di Giustizia di Nordio facesse il suo dovere e portasse Ilaria a processo come può fare da tre anni. Solo che sa benissimo che l'accusa è totalmente farraginosa per cui preferisce dar fiato alla narrazione che piace ai loro elettori».

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roberto salis

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