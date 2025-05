Elio Germano contro Alessandro Giuli: "Come i clan"

"Non voglio esprimere la mia opinione personale, vorrei che il ministro si confrontasse con i diversi rappresentanti della nostra categoria", ha proseguito l’attore nel suo comizio, secondo cui " il cinema è davvero in crisi e noi crediamo per grossa responsabilità del ministero della Cultura".

Secondo Elio Germano "sentirci dire che le cose vanno bene, in questo modo tra l’altro bizzarro, è dal mio punto di vista fastidioso". "Mi piacerebbe che invece di piazzare i loro uomini nei posti chiave come fanno i clan - ha continuato Elio Germano - si preoccupasse di fare il bene della nostra comunità mettendo le persone competenti nei posti giusti", incontrando i rappresentanti di categoria. "Non sono solo le armi che aumentano il Pil del paese - ha spiegato l'attore -. Da un’indagine di Cassa Depositi e Prestiti, per ogni euro investito nel cinema rientrano 3-4 euro allo Stato".