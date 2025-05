Papa Leone XIV, "il primo miracolo di Francesco": ecco che squadra tifa

Non solo calcio. Il nuovo Papa è anche un grande appassionato di tennis. " Mi considero un discreto giocatore dilettante di tennis – aveva osservato -. Da quando ho lasciato il Perù ho avuto poche occasioni per allenarmi, quindi non vedo l'ora di tornare in campo. Finora il nuovo lavoro non mi ha lasciato molto tempo libero”.

"Sono felicissima che il Papa sia un appassionato di tennis, è una cosa bellissima. Così come l'idea che magari possa aver seguito tutte le nostre imprese. Solo il pensiero che possa avermi vista giocare mi fa sorridere, perché a volte certe figure vengono viste come lontane, quasi inarrivabili, e invece questa passione per lo sport, come Bergoglio la aveva per il calcio, li rende così comuni, appassionati come noi. Una partita con lui? Anche domani". Lo ha detto all'Adnkronos Flavia Pennetta, considerata una delle tenniste italiane più forti di sempre, è stata vincitrice degli Us Open 2015.