Leone XIV vede Mattarella nel giorno dei "giovani santi" Acutis e Frassati

In Vaticano è il giorno dei "santi giovani", Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. A San Pietro accorrono 80mila fedeli per la messa di canonizzazione e Papa Leone XIV li ringrazia con parole accorate: "Desidero salutare e ringraziare tutti voi che siete venuti così numerosi a festeggiare i due nuovi santi". "Saluto con affetto vescovi e presbiteri. Accolgo con deferenza le delegazioni ufficiali e le autorità", ha aggiunto il Pontefice che, prima della celebrazione ha salutato privatamente il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, presente alla cerimonia.

Carlo e Pier Giorgio, ha sottolineato Papa Prevost, "sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e a farne un capolavoro". Anche i componenti della famiglia Acutis: papà Andrea, mamma Antonia e i fratelli Michele e Francesca, sono tra coloro che hanno portato all'altare le offerte nel corso del rito.