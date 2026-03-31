Massimo Lovati "candidato sindaco, lascia l'avvocatura": bomba a Mattino 5

Avvocatura addio, Massimo Lovati si dà alla politica. Ospite di Mattino Cinque Fabrizio Gallo ha annunciato che il suo assistito lascerà l’avvocatura per candidarsi a sindaco di Vigevano sostenuto da Democrazia Sovrana e Popolare, il partito fondato da Marco Rizzo. A comunicarlo è stato lo stesso Gallo, dopo che Federica Panicucci gli ha dato la parola. Ma poco dopo si sono scatenate le polemiche in studio.

"Dopo mesi di minacce e polemiche, Lovati ha deciso di uscire per un momento dalll’avvocatura perché ne è stanco, pensa che l’ultima denuncia che gli hanno fatto è quella dei dentisti, l’hanno denunciato i dentisti perché hanno ritenuto per loro un grave danno che sia andato fuori all’estero a curarsi, una follia. Ha deciso di candidarsi come sindaco, vuole fare il sindaco e lo farà nel suo paese, di Vigevano".

Parole che scatenano subito la reazione di Federica Panicucci: "Quindi lascia l’avvocatura per candidarsi sindaco a Vigevano e così ho capito bene?". "Sì, sì, è amareggiato, è amareggiato un po’ da tutto, pensava fino all’ultimo di poter recuperare il suo rapporto con Sempio, lui vive per questa professione. Lui negli ultimi mesi ha soltanto avuto porte in faccia, un cliente gli ha girato le spalle e dopo tutto quello che ha fatto con una semplice telefonata mentre stavamo a tavola dicendo: 'Non ci avvaliamo più della sua difesa', vai a studio a lui e lo dici, come sei stato più volte in studio da lui per fare le strategie, e te ne sei andato per la tua strada. Ma anche le varie denunce da parte di conduttori televisivi, lui ha una affezione solo per questa televisione, la vostra televisione che ha sempre con correttezza dato le notizie e gli è stato sempre vicino, gli hanno girato un po’ tutti le spalle", si sfoga il legale Gallo.