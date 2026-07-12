Sigfrido Ranucci, l'appello di Report. "Fatelo tutti, stasera alle 21.15"

Prova a parare i colpi, Sigfrido Ranucci. Tenta di rispondere al fuoco e sostiene che Valter Lavitola, indagato per l'attentato proprio al conduttore di Report, non lo abbia mai condizionato nel suo lavoro. Il giornalista interviene dopo la notizia dell'esposto che Fratelli d'Italia si prepara a presentare in procura, chiedendo ai magistrati di fare chiarezza sui rapporti tra lui e Lavitola e sui presunti interessi dell'ex faccendiere nel settore delle energie rinnovabili nel Lazio. Una vicenda che infiamma, per ovvie ragioni, il dibattito politico e mediatico che gravita alla trasmissione di Rai 3.

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Interpellato dall'Ansa, Ranucci respinge con decisione ogni ricostruzione che ipotizzi interferenze nelle attività della redazione. "Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l'esposto di Fratelli d'Italia si basa su presupposti del tutto errati".

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Mentre infuria la polemica, la redazione di Report sceglie di serrare i ranghi e lancia una mobilitazione sui social a sostegno della trasmissione. In un messaggio diffuso nelle stesse ore, il gruppo di lavoro rivendica la propria attività e denuncia il clima che si è creato attorno al programma. "Siamo una squadra pesantemente attaccata — prima con un attentato, ora con una sospensione — ma non ci fermiamo: continuiamo a lavorare con la stessa determinazione di sempre", premettono.