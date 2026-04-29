Nicole Minetti, David Parenzo contro la magistratura: "Con tutto il rispetto, un comunicato così..."

Come si legge oggi, mercoledì 29 aprile, su Libero il decreto del tribunale per i minorenni di Venezia - datato 19 luglio 2024 - ha dichiarato "efficace" in Italia l'adozione del figlio di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani già certificata nel febbraio del 2023 dal tribunale uruguayano di Maldonado. Nel decreto si legge che Minetti e Cipriani "sono stabilmente conviventi da oltre cinque anni" e che "vivevano ininterrottamente da oltre due anni in Uruguay al momento dell’adozione" ma soprattutto che il minore per cui chiedevano di riconoscere l’adozione "si trovava in stato di abbandono sin dalla nascita, con separazione definitiva dai genitori biologici i quali sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale”. Quindi erano "sussistenti" i presupposti per "dare riconoscimento" alla sentenza di adozione. Perciò se c’è stato un errore nella concessione della grazia a Nicole Minetti questo non è ascrivibile al Ministero della Giustizia o al Quirinale.

I pm Nanni e Brusa hanno poi negato ogni illazione su eventuali errori che possano aver portato a una concessione “allegra” della grazia all’ex igienista dentale: "Abbiamo agito sulla base della delega del Ministero, delega classica attivata in casi simili. Non ci interessa ciò che dicono di noi, abbiamo la nostra coscienza e sappiamo cosa fare e abbiamo fatto gli accertamenti. Il Ministero li ha ritenuti idonei per il proprio parere e la Presidenza della Repubblica li ha ritenuti sufficienti. Ora l’interesse di tutti è chiarire i fatti.Potremmo alla fine anche ammettere di non essere stati perspicaci, seppure diligenti".