Belen Rodriguez, le urla in casa, poi la richiesta d'aiuto: portata in ospedale

Nella mattinata di lunedì 25 maggio, Belén Rodriguez è stata soccorsa nella sua abitazione in zona Brera a Milano. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, alcuni vicini hanno sentito richieste d’aiuto provenire dall’appartamento e hanno allertato il 112 intorno alle 7.I soccorritori hanno trovato la conduttrice sola in casa e barricata all’interno.

È stata necessaria una lunga mediazione di circa tre ore: solo quando i vigili del fuoco stavano per forzare la porta, Belén ha acconsentito ad aprire. I presenti l’hanno descritta in uno stato evidente di alterazione psicofisica. Il personale del 118 l’ha trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano per gli accertamenti e il ricovero.L’intervento ha creato notevole agitazione nel quartiere, con blocco della circolazione in una strada a senso unico per permettere il lavoro di ambulanze, forze dell’ordine e vigili del fuoco.L’episodio riaccende i riflettori sulla delicata situazione personale di Belén, che aveva già parlato pubblicamente dei suoi problemi di salute mentale.

Nel novembre 2025, dopo un’intervista al festival di Vanity Fair in cui era apparsa provata, aveva pubblicato storie Instagram in cui ammetteva di aver sofferto di attacchi di panico e depressione ricorrenti. Lo scorso 13 maggio, a È sempre mezzogiorno, aveva nuovamente sottolineato la propria “fragilità”, lamentando che le tante interviste rilasciate nella carriera non fossero bastate a farla percepire come persona vulnerabile oltre l’immagine pubblica.Al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.