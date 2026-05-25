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Francesca Pascale, clamoroso: "Come investo il patrimonio di Berlusconi"

lunedì 25 maggio 2026
Francesca Pascale, clamoroso: "Come investo il patrimonio di Berlusconi"

2' di lettura

Il mattone. Questa la scelta di Francesca Pascale, che spiega in che modo ha deciso di investire il patrimonio che le ha lasciato Silvio Berlusconi: nel settore immobiliare. Tra Roma, Fregene e Fiesole, l’ex compagna del Cavaliere racconta di aver costruito negli ultimi anni un'attività legata agli affitti e all’ospitalità di fascia alta, il tutto seguendo i consigli ricevuti dall’ex premier.

In un’intervista al Corriere della Sera, Pascale ripercorre l’inizio di questo percorso imprenditoriale: "Cinque anni fa ho cominciato a investire in immobili il patrimonio che mi ha lasciato Berlusconi. Affitti di lusso e turismo di lusso. Ne parlavamo con Silvio e io cercavo di assorbire come una spugna tutti i suggerimenti che mi dava". Un’esperienza che oggi, a suo dire, continua a darle risultati economici di rilievo e che le permettono di reinvestire ulteriormente nel settore.

Tra i temi affrontati anche quello dell’appartamento nel centro storico di Roma, a Fontanella Borghese, finito al centro di indiscrezioni su un possibile b&b di lusso. Pascale però precisa: "Ma io non lo sto affittando. È fermo. L’ho ristrutturato e l’impegno economico è stato notevole. Ma non intendo farci un b&b, lo affitterò per lunghi periodi, a uomini e donne d’affari, a politici. È piccolo, ma a Fontanella Borghese". L’immobile è stato acquistato dopo che il ministero della Cultura non ha esercitato la prelazione. Una vicenda sulla quale Pascale tiene a chiarire: "Io neppure lo conosco il ministro. Non c’è stato alcun intervento suo, sono semplicemente trascorsi i mesi per il silenzio-assenso, e ho potuto acquistare e ristrutturare".

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Non solo Roma. Pascale spiega di avere già diverse strutture operative: "A Fiesole ho due b&b di lusso e ne ho uno anche a Fregene. Sempre a Fiesole sto lavorando a qualcosa  ancora più impegnativo. Sta nascendo un resort di lusso abbastanza grande".

In ogni caso, sullo sfondo e nell'orizzonte dell'ex compagna del Cavaliere resta la politica. Nessuna candidatura imminente, anche se il legame con Forza Italia rimane forte. "Il 15 giugno in sala Stampa a Montecitorio presenterò il primo disegno di legge contro l’omolesbotransfobia di area liberale e conservatrice, un ddl anti-Zan. E in quell’occasione farò un appello a Forza Italia perché lo appoggi. Vorrei entrare in FI per lavorare per i diritti civili, mi piacerebbe molto", conclude Francesca Pascale.

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