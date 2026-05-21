Francesca Albanese scaricata anche da Parigi: grosso caso a sinistra

Altro colpo basso per Francesca Albanese. Il Consiglio di Parigi ha respinto con 76 voti a favore della bocciatura e 48 contrari la proposta presentata da La France Insoumise. Ossia, conferire alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati la cittadinanza onoraria della città. A sostenere la bocciatura della mozione sono stati i gruppi MoDem, Renaissance e socialisti e repubblicani. A favore invece i Verdi, La France Insoumise e i comunisti.

A parlare in aula anche Sandro Gozi, consigliere di Parigi in quota MoDem ed eurodeputato di Renew Europe, che ha contestato duramente la proposta. "La cittadinanza onoraria di Parigi non può diventare uno strumento militante né un simbolo di radicalizzazione politica", ha dichiarato Gozi nel suo intervento. "Come può una grande capitale europea, città del dialogo e dell'universalismo, onorare una personalità che da anni moltiplica dichiarazioni partigiane e provocazioni ideologiche?".