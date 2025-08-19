Francesco Sarcina, "Salvini trim***", il concerto diventa un comizio

"Stiamo morendo di fame, questi ministri ci stanno dissanguando… Salvini è un trim*ne pure lui, siamo combinati male. Loro ostentano la ricchezza e noi li guardiamo": Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, lo ha detto sul palco della piazza di Trinitapoli, trasformando di fatto il suo concerto in un comizio. Per apostrofare il ministro dei Trasporti, il cantante ha utilizzato un termine che in dialetto pugliese significa "scemo". È successo durante lo spettacolo dello scorso 16 agosto.

Le reazioni non si sono fatte attendere: "Pensavamo di assistere a un concerto e invece ci siamo ritrovati di fronte a un cantante travestito da comiziante", ha dichiarato il primo cittadino di Trinitapoli, Francesco Di Feo. Che alla Gazzetta del Mezzogiorno ha detto: "Offendere le istituzioni con certi termini è stato irrispettoso, oltre che grezzo e maleducato, soprattutto con alle spalle la chiesa della Madonna di Loreto".