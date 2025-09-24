Enzo Iacchetti minacciato di morte: "A che ora ti ammazzo"

Enzo Iacchetti minacciato di morte. Le sue parole a È sempre Cartabianca hanno scatenato l'odio social. "Non mi aspettavo di diventare il primo degli opinionisti, non mi aspettavo tutto questo clamore. Io non sono un violento, non uccido nemmeno le mosche quando vanno sull’anguria d’estate. C’è stato un errore: il mio atto di pancia è stato scambiato come un invito a fare a pugni, ma non sarei mai sceso a toccare un capello a quel signore", ha raccontato il conduttore di Striscia la Notizia tornato nello studio di Bianca Berlinguer.

Iacchetti ha voluto precisare che "quando parlo non penso ai social, perché i social non li ho mai vissuti". Poi, tornando alle manifestazioni dei pro-Pal andate in scena in questi giorni: "Se devo usare il cellulare lo uso per telefonare o al massimo per fare una foto. Non potevo immaginare che a Milano, Roma o Bologna ci fossero i miei manifesti".