Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Enzo Iacchetti perde ancora la testa: "Definisci cretino"

di
Libero logo
sabato 25 ottobre 2025
Enzo Iacchetti perde ancora la testa: "Definisci cretino"

2' di lettura

Enzo Iacchetti continua a insultare. L'ex conduttore di Striscia la Notizia, grazie a quella famosa ospitata da Bianca Berlinguer su Rete 4 dove aveva minacciato di aggressione il suo interlocutore israeliano, è diventato l'idolo dei pro-Pal. Da quel momento infatti è stato preso ad esempio dai facinorosi che hanno invaso el strade del nostro Paese per protestare contro la guerra in Medio Oriente. Tra i cartelli innalzati in cielo dai centri sociali, era ben visibile il suo volto con la sua celebre affermazione: "Scendo e ti dò un pugno".

Ecco, al malcapitato di quella puntata di È sempre Cartabianca, ha spiegato che stringerebbe la mano di Enzo Iacchetti se ne avesse la possibilità. Di tutta risposta, l'ex conduttore di Striscia ha rifiutato il gentile invito. "Si stringa la sua", ha spiegato a Repubblica. E poi sui social, commentando le sue stesse dichiarazioni, ha aggiunto: "Definisci cretino". L'allussione è ovviamente alla affermazione dell'israeliano che, parlando dei bambino-soldati palestinesi aveva chiesto a Iacchetti di spiegare che cosa intenda per bambino. 

"Sentirsi dare del fascista da un nazista non è una cosa piacevole - ha spiegato Enzo Iacchetti a Repubblica -. E poi quando ho detto che avevano ucciso 20mila bambini lui mi ha detto: 'definisci bambino'. Io sapevo che lui era sotto. Se avessi avuto 20 anni di meno sarei sceso sotto". 

Enzo Iacchetti sbrocca ancora: "Scemo? Coniglio, dimmelo in faccia"

Enzo Iacchetti ancora protagonista, in senso negativo. L'ex conduttore di Striscia la Notizia ne ha combinata un'...

Scelta condivisa Lucia Annunziata smaschera il Pd: ecco chi voleva "la pace"

Capitale in tilt Roma, centri sociali all'assalto: azionati gli idranti

Qui Gerusalemme Più si aiutano i palestinesi e più loro diventano nazisti

tag
enzo iacchetti
gaza
palestina
israele

Scelta condivisa Lucia Annunziata smaschera il Pd: ecco chi voleva "la pace"

Capitale in tilt Roma, centri sociali all'assalto: azionati gli idranti

Qui Gerusalemme Più si aiutano i palestinesi e più loro diventano nazisti

ti potrebbero interessare

3072x2048

Lucia Annunziata smaschera il Pd: ecco chi voleva "la pace"

Francesco Storace
960x540

Roma, centri sociali all'assalto: azionati gli idranti

Andrea Valle
1400x933

Più si aiutano i palestinesi e più loro diventano nazisti

Andrea Morigi
368x180

In Puglia i grillini puntano sul “palestinese barese”

Annarita Digiorgio