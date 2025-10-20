Enzo Iacchetti sbrocca ancora: "Scemo? Coniglio, dimmelo in faccia"

Enzo Iacchetti ancora protagonista, in senso negativo. L'ex conduttore di Striscia la Notizia ne ha combinata un'altra delle sue. In effetti, dopo quella sfuriata contro il suo interlocutore da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, il talk show politico in onda su Rete 4. In quell'occasione, Iacchetti aveva addirittura minacciato di aggressione l'ospite filo-israeliano e aveva preteso che sul tema della guerra in Medio Oriente non ci dovesse essere un contraddittorio.

Iacchetti lo ha rifatto. Anche questa volta ha minacciato di aggressione il suo interlocutore, questa volta però lontano dalle telecamere. "Questa mattina - ha spiegato l'ex conduttore di Striscia in un video diventato subito virale sui social - ero in una libreria di Roma a fare il firma copie del mio libro. E c'era gente. Poi è passato un signore che ad alta voce ha detto: 'guarda c'è quello scemo di Iacchetti che approfitta della sua attuale popolarità per vendere il suo libro. Allora io gli ho risposto: 'vieni a dirmelo in faccia coniglio'. E il coniglio è scappato".

“Gli ho detto: viemmelo a dire in faccia coniglio! … e il coniglio è scappato! (risatina beffarda)”.

È il nuovo regalo all’Italia dei giornalisti di sinistra militante: si chiama Enzino Iacchetti.

“Mi giro e gli dico: ‘a cornuto! Viè qua a cornuto!’

pic.twitter.com/vQi7KVWMKb — MisssFreedom (@MisssFreedom) October 19, 2025

Che Iacchetti sia salito alla ribalta dopo quella sfuriata dalla Berlinguer è evidente. Basti ricordare tutti i cartelli esposti dai manifestanti durante i cortei pro-Palestina. O, ancora, a tutte le ospitate nelle trasmissioni televisive dove è stato invitato per parlare proprio della guerra tra Israele e Hamas.