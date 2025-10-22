Gennaro Sangiuliano, "perché mi candido": clamoroso

"Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania": Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, ha confermato la sua prossima corsa elettorale in un'intervista al Corriere della Sera. Quando gli è stato chiesto il motivo della sua scelta, lui ha risposto: "Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore".

In ogni caso, Sangiuliano ha detto che dopo le dimissioni da ministro non cerca alcun riscatto: "C’è da riprendere un discorso, parlare della qualità della vita di tutti. Non c’è né rivalsa né riscatto. I fatti mi hanno dato ragione: ci sono già verità giudiziarie emerse". Se verrà eletto, ha spiegato, ci sono diversi punti a cui vorrebbe lavorare: "Da ministro avevo già attivato molti interventi per Napoli, tra cui il recupero dell’Albergo dei poveri, uno degli edifici più grandi d’Europa, voluto da Carlo III di Borbone. È abbandonato da anni, ma esiste un progetto finanziato dal ministero con 300 milioni, concordato con il sindaco Gaetano Manfredi, che conosco dai tempi dell’università. Ci stimiamo molto".