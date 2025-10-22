Gennaro Sangiuliano, "perché mi candido": clamoroso

"Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania": Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, ha confermato la sua prossima corsa elettorale in un'intervista al Corriere della Sera. Quando gli è stato chiesto il motivo della sua scelta, lui ha risposto: "Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore".
In ogni caso, Sangiuliano ha detto che dopo le dimissioni da ministro non cerca alcun riscatto: "C’è da riprendere un discorso, parlare della qualità della vita di tutti. Non c’è né rivalsa né riscatto. I fatti mi hanno dato ragione: ci sono già verità giudiziarie emerse". Se verrà eletto, ha spiegato, ci sono diversi punti a cui vorrebbe lavorare: "Da ministro avevo già attivato molti interventi per Napoli, tra cui il recupero dell’Albergo dei poveri, uno degli edifici più grandi d’Europa, voluto da Carlo III di Borbone. È abbandonato da anni, ma esiste un progetto finanziato dal ministero con 300 milioni, concordato con il sindaco Gaetano Manfredi, che conosco dai tempi dell’università. Ci stimiamo molto".
Sul rapporto con la premier e leader di FdI Giorgia Meloni, invece, ha detto: "Non abbiamo un rapporto quotidiano, ma ora che ho deciso mi ha detto: 'In bocca al lupo, fai le cose per bene'. Con Giorgia mi diverto a mandarle le prime pagine dei grandi giornali francesi che parlano di lei… 'Melonì' sta avendo una ribalta straordinaria anche Oltralpe". Alla domanda sulla presenza in Campania di Maria Rosaria Boccia come competitor, pronta a correre con Bandecchi, Sangiuliano ha preferito non commentare: "Non dico nulla. Ho molta fiducia nella magistratura italiana. Basterà attendere che la giustizia faccia il suo corso".