Maria Rosaria Boccia candidata: dove e con chi

giovedì 16 ottobre 2025
Dopo la faida con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, torna in scena Maria Rosaria Boccia. «Maria Rosaria ed io ci siamo sposati, finché morte non ci separi», ha detto Stefano Bandecchi all’Ansa. Così il sindaco di Terni, candidato governatore della Campania, ha annunciato la corsa della Boccia tra le sue fila. La Boccia, stando alle prime informazioni, non sarà capolista in nessuna provincia per Dimensione Bandecchi, simbolo con cui si presenta l’imprenditore.

«Sono contento che la dottoressa Boccia abbia accettato la candidatura nella mia lista e sono convinto che la sua partecipazione ci porterà risultati preoccupanti per le sinistre e le destre socialiste», ha commentato Bandecchi. In serata è stata la stessa Boccia a confermare la sua candidatura.

maria rosaria boccia

