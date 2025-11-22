Lilli Gruber, l'appello-choc ai telespettatori: attacco frontale a Giorgia Meloni

Nervi tesi, anzi tesissimi su La7. Le recenti dichiarazioni di Carlo Nordio ed Eugenia Roccella non sono affatto piaciute a Lilli Gruber. La giornalista a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico condotto da lei stessa si è rivolta direttamente ai suoi telespettatori sottolineando che le posizioni dei due ministri non sarebbero affatto casuali. Secondo Gruber tutto parte proprio da Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia li avrebbe scelti perché riflettono una visione politica coerente con una cultura di destra reazionaria.

"Volevo dire alle telespettatrici e ai telespettatori: non stiamo parlando di battute - ha esordito così Lilli Gruber guardando direttamente in camera -. Sono tre anni e più che Giorgia Meloni con i ministri che lei ha scelto, perché Roccella e Nordio non sono solo i parlamentari di Fratelli d'Italia, ma lei li ha scelti come ministri. Quindi immaginiamo che siano rappresentativi di questa cultura di destra reazionaria che difende Giorgia Meloni - ha concluso - perché senno bisognerebbe mettere degli altri ministri".