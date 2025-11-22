Libero logo
Regionali
Coppa Davis
Hub Energia

Lilli Gruber, l'appello-choc ai telespettatori: attacco frontale a Giorgia Meloni

di
Libero logo
sabato 22 novembre 2025
Lilli Gruber, l'appello-choc ai telespettatori: attacco frontale a Giorgia Meloni

1' di lettura

Nervi tesi, anzi tesissimi su La7. Le recenti dichiarazioni di Carlo Nordio ed Eugenia Roccella non sono affatto piaciute a Lilli Gruber. La giornalista a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico condotto da lei stessa si è rivolta direttamente ai suoi telespettatori sottolineando che le posizioni dei due ministri non sarebbero affatto casuali. Secondo Gruber tutto parte proprio da Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia li avrebbe scelti perché riflettono una visione politica coerente con una cultura di destra reazionaria.

"Volevo dire alle telespettatrici e ai telespettatori: non stiamo parlando di battute - ha esordito così Lilli Gruber guardando direttamente in camera -. Sono tre anni e più che Giorgia Meloni con i ministri che lei ha scelto, perché Roccella e Nordio non sono solo i parlamentari di Fratelli d'Italia, ma lei li ha scelti come ministri. Quindi immaginiamo che siano rappresentativi di questa cultura di destra reazionaria che difende Giorgia Meloni - ha concluso - perché senno bisognerebbe mettere degli altri ministri". 

Giorgia Meloni, il cartello-choc delle femministe: "Meno Femminicidi, più Melonicidi"

L'odio della sinistra non conosce limiti. Nella giornata in cui si sfila per dire "basta" alla violenza co...

Subito dopo l'appello di Lilli Gruber, Annalisa Terranova ha provato a replicare alle parole della padrona di casa. Ma la conduttrice non sembrava disposta a confrontarsi sul tema 

Otto e mezzo: l'appello di Lilli Gruber

tag
lilli gruber
otto e mezzo
giorgia meloni

Schiaffo ai gretini Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "Dogmatismo ideologico? Più danni che benefici"

I tre figli tolti ai genitori Famiglia nel bosco, l'Anm attacca Meloni e Salvini: il caso deflagra

Sempre peggio Giorgia Meloni, orrore femminista: l'insulto con la Vanoni, striscione choc

ti potrebbero interessare

Il ritorno stonato di Patrick Zaki

Il ritorno stonato di Patrick Zaki

Daniele Dell'Orco
Dritto e Rovescio, Del Debbio alle baby gang: "Perché insisto"

Dritto e Rovescio, Del Debbio alle baby gang: "Perché insisto"

Redazione
Iginio Massari: "Il tiramisù è il dolce peggiore"

Iginio Massari: "Il tiramisù è il dolce peggiore"

Cacciari, "al di là di ogni decenza": affondo contro la sinistra in Campania

Cacciari, "al di là di ogni decenza": affondo contro la sinistra in Campania

Redazione