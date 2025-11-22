Giorgia Meloni, il cartello-choc delle femministe: "Meno Femminicidi, più Melonicidi"

L'odio della sinistra non conosce limiti. Nella giornata in cui si sfila per dire "basta" alla violenza contro le donne, le femministe di Non Una di Meno Roma hanno esposto un cartello vergognoso contro l'unica donna che è riuscita a rompere il tetto di cristallo della politica italiana: Giorgia Meloni . Lo slogan utilizzato è feroce e, allo stesso tempo, contraddittorio: " - Femminicidi, + Melonicidi ". Orrore.

Com'era prevedibile, il cartello-choc contro Giorgia Meloni non è sfuggito all'attenzione di Fratelli d'Italia , che sui social lo ha ricondiviso evidenziando la vera natura del "femminismo" moderno. "Oggi sfileranno contro la violenza sulle donne: una giornata che dovrebbe servire a riflettere, a fermarsi, a ricordare - il post su Facebook -. E invece diventa, nelle mani delle attiviste di Non Una di Meno Roma, l'occasione per promuovere la violenza contro una donna , se quella donna non appartiene al loro recinto ideologico ".