Otto e mezzo, scintille tra Lilli Gruber e Travaglio: "Scusami Marco, ma no..."

Tensione alle stelle a Otto e mezzo, il programma televisivo di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber. Il tema? L'Europa, che secondo il direttore del Fatto Quotidiano - ospite in studio - è allo sbando. "Ma l'Europa è già sfasciata", l'incipit dell'intervento di Marco Travaglio. "No, l'Europa non è sfasciata - lo ha interrotto bruscamente Marco Travaglio -. Scusami Marco, lo so che hai una posizione... ma siccome io sono una europeista, continuo ad avere speranze che questa Europa riesca a essere..."

"Sì, ma tu hai chiesto il mio parere e io ti dico il mio parere - si è difeso il direttore del Fatto -. Il tuo lo so che è diverso. L'Europa è completamente sfasciata. Tu pensa soltanto al fatto che quando abbiamo subito il più grave attentato a una infrastruttura europea dal dopo guerra e cioè l'attacco ai gasdotti fatto dagli ucraini per farlo ricadere sui russi, la magistratura tedesca ha chiesto l'arresto di quelli che andavano in giro e che avevano fatto quell'attentato. Uno lo hanno arrestato in Polonia e l'altro lo abbiamo arrestato noi in Italia".