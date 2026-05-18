Giannini fuori controllo su Meloni, l'ultima sparata: "Pulcino bagnato"

Un errore di sottovalutazione, nella migliore delle ipotesi. Oppure una lettura strumentale, nel più malizioso (e verosimile) dei casi. A Otto e mezzo, su La7, Lilli Gruber e i suoi ospiti fanno una riflessione sui 4 annidi governo di Giorgia Meloni alla luce dell’intervento della leader di Fratelli d’Italia al premier-time alla Camera e Massimo Giannini, come da copione, spara. «Meloni mi ha dato l’impressione di essere un pulcino bagnato - attacca l’editorialista di Repubblica -, ha attraversato la tempesta del referendum che per lei è stata disastrosa, ha subito e pagato un altissimo prezzo al suo trumpismo prolungato per quasi 4 anni nella fase in cui Trump ci sta facendo pagare il prezzo delle sue follie e delle sue guerre, ha subito la sconfitta di Orban e quindi il declino delle destre ultrasovraniste europee e si presenta al Paese e al parlamento con un tono dimesso».

«Mi è sembrata una premier in difesa che rivendica alcuni risultati- conclude il ragionamento -, ciascuno di essi discutibili, del suo governo, e che non ha più nulla da dire a questo Paese, se non riproporgli la rancida minestra riscaldata del record della Borsa, dell’aumento dell’occupazione, che sappiamo essere drogato, dello spread. Tutte cose che gli italiani non percepiscono sulla propria pelle. Il governo si sta disgregando nei suoi fondamenti, ministeri che perdono pezzi da tutte le parti... Il governo non è più in grado di decidere alcunché, sopravvive a se stesso».

A strettissimo giro di posta arriva la risposta di Italo Bocchino: «Giannini - sintetizza il direttore editoriale del Secolo d’Italia considera la stabilità, il raddoppio del valore della Borsa italiana, la disoccupazione ai minimi storici, lo spread bassissimo rispetto a come le era stato lasciato, delle piccole cose, dei piccoli risultati che non interessano agli italiani, in realtà non è così. Un milione di famiglie italiane che hanno uno stipendio in più sono molto interessate, così come sono interessati allo spread coloro che hanno un mutuo, coloro che hanno aziende con finanziamenti per lo sviluppo. La stabilità è una cosa che fa del bene, sia di destra che di sinistra». Ma forse per qualcuno vale solo quando di mezzo c’è un governo di larghe intese. Con dentro il Pd, ovviamente.