Modena, Michele Serra: "Orribile, la destra peggiore", il commento sconcertante

"Come è orribile e come è prevedibile, ogni volta che un crimine scuote le nostre giornate, la disputa occhiuta sul passaporto del criminale, da dove viene, da dove vengono i suoi genitori, che religione professa", esordisce Serra nella sua manciata di righe sul caso.

Non è uno scherzo, ma l'Amaca di Michele Serra . Nella sua rubrica su Repubblica in edicola oggi, intitolata "Quanto è noioso il razzismo", l'editorialista più caro a Fabio Fazio e a Corrado Formigli forse supera se stesso ben oltre i confini della ottusità ideologica.

Tra non molto, forse, la sinistra darà la colpa della tragedia di Modena all'onda nera e al fascismo. Per il momento, il gesto di Salim El Koudri , il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto in auto una decina di passanti inermi ferendoli gravemente, viene derubricato dalle parti del "patriarcato" e del " maschio tossico ".

Si parla, ovviamente, di "ansia speculativa della destra peggiore (quella che è al governo) e dei suoi media esagitati" colpevoli, a suo dire, di "non vedere l'ora" di "smascherare il non italiano e il non cristiano". Serra stigmatizza i "titoli giubilanti (non trovo parola più adatta)" che, orrore, indicano i potenziali moventi culturali e religiosi di questo folle gesto. Serra ne fa questione razziale: a destra "accolgono ogni delitto dell'Uomo Nero come la trionfale conferma di un'invasione sordida e violenta; mentre il delitto dell'Uomo Bianco, sul mercato dello spavento, non è spendibile".

In un inquietante gioco a rimpiattino, Serra accusa anche "chi ha disgusto per la pratica razzista di quei titoli" di essersi "ridotto ad augurarsi, a ogni crimine, che l'autore sia nostrano, come i salumi e i formaggi dop, così si può tirare un sospiro di sollievo, tra amici".