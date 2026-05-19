Modena, Michele Serra: "Orribile, la destra peggiore", il commento sconcertante

Tra non molto, forse, la sinistra darà la colpa della tragedia di Modena all'onda nera e al fascismo. Per il momento, il gesto di Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto in auto una decina di passanti inermi ferendoli gravemente, viene derubricato dalle parti del "patriarcato" e del "maschio tossico".
Non è uno scherzo, ma l'Amaca di Michele Serra. Nella sua rubrica su Repubblica in edicola oggi, intitolata "Quanto è noioso il razzismo", l'editorialista più caro a Fabio Fazio e a Corrado Formigli forse supera se stesso ben oltre i confini della ottusità ideologica.
"Come è orribile e come è prevedibile, ogni volta che un crimine scuote le nostre giornate, la disputa occhiuta sul passaporto del criminale, da dove viene, da dove vengono i suoi genitori, che religione professa", esordisce Serra nella sua manciata di righe sul caso.
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Si parla, ovviamente, di "ansia speculativa della destra peggiore (quella che è al governo) e dei suoi media esagitati" colpevoli, a suo dire, di "non vedere l'ora" di "smascherare il non italiano e il non cristiano". Serra stigmatizza i "titoli giubilanti (non trovo parola più adatta)" che, orrore, indicano i potenziali moventi culturali e religiosi di questo folle gesto. Serra ne fa questione razziale: a destra "accolgono ogni delitto dell'Uomo Nero come la trionfale conferma di un'invasione sordida e violenta; mentre il delitto dell'Uomo Bianco, sul mercato dello spavento, non è spendibile".
In un inquietante gioco a rimpiattino, Serra accusa anche "chi ha disgusto per la pratica razzista di quei titoli" di essersi "ridotto ad augurarsi, a ogni crimine, che l'autore sia nostrano, come i salumi e i formaggi dop, così si può tirare un sospiro di sollievo, tra amici".
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"Chiedete a un criminologo, a uno psichiatra, a un bravo poliziotto se essere musulmano, ateo, buddista, cattolico, anabattista ha un peso decisivo, nella genesi di un crimine", suggerisce Serra mandando in fumo tutte le supposizioni e le teorie sui gesti (anch'essi, sicuramente "folli") degli stragisti di Al Qaeda o dell'Isis, o su quelli di natura nazifascista e suprematista stile Breivik. Fortunatamente, la penna fumante di Repubblica ha già la risposta: "Vi risponderanno, tutti assieme, che l'unica effettiva rilevanza, negli atti di violenza, è costituita da un insieme, i maschi giovani, di tutti i paesi e di tutte le religioni". Purtroppo, riflette, "'Maschio giovane fa una strage' non è però un titolo in uso. Bisognerebbe introdurlo, invece". Davvero un peccato.