Reinhold Messner: "Ho dato tutto in eredità ai miei figli, sono pentito", scoppia la rissa

Reinhold Messner, leggenda dell’alpinismo mondiale, è tornato a parlare del rapporto ormai compromesso con i suoi figli, esprimendo amarezza, senso di esclusione e rimpianto per aver distribuito troppo presto il proprio patrimonio. "Sono stato ingenuo", ha dichiarato l’81enne durante la trasmissione radiofonica austriaca Fruehstueck bei mir dell’emittente Oe3.Secondo Messner, tutto è cambiato dopo il 2019, quando ha trasferito ai quattro figli gran parte del suo patrimonio, stimato tra i 30 e i 37 milioni di euro.

"Sono stato così ingenuo da pensare di donarlo a cuor aperto. Non appena hanno avuto tutto, hanno immediatamente cercato di emarginare me e Diane. Sono stato messo da parte», ha detto. «Nel momento in cui ho distribuito la mia eredità materiale, la famiglia si è spezzata".

L’alpinista ha mostrato particolare sofferenza per la gestione della sua eredità culturale e professionale: "Mi fa male che prendano l’opera della mia vita e dicano: “Il vecchio non è più capace di nulla”. Eppure nulla sarebbe stato possibile senza il mio lavoro e il mio know-how".

Le dure dichiarazioni hanno provocato la replica del figlio Simon Messner, che in un’intervista alla Bild ha negato ogni emarginazione: "Fa un male infinito, perché semplicemente non è vero. Non è vero che l’abbiamo messo da parte. È lui che si è allontanato da noi. Mio padre mi manca ogni giorno". I quattro figli di Messner — Layla, Magdalena, Simon e Anna Juditha — sono nati dalle precedenti relazioni con Nena Holguin e Sabine Stehle. Nel 2021 l’81enne ha sposato Diane Schumacher, spesso citata nelle sue recenti dichiarazioni sul conflitto familiare.