Artem Tkachuk, "vi compro tutti coi miei soldi": la star di Mare Fuori insulta i poliziotti

Artem Tkachuk è tornato libero. L’attore italo-ucraino di 25 anni, noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo’ nella serie tv Mare Fuori, era stato arrestato la scorsa notte a Rho, nel Milanese, per aver danneggiato insieme ad alcuni amici quattro auto in sosta.Nella mattinata di oggi si è svolta l’udienza per direttissima davanti alla giudice Amelia Managò. La magistrata ha convalidato l’arresto eseguito dalla Polizia, ma ha deciso di non applicare al 25enne alcuna misura cautelare, respingendo anche la richiesta del pm di imporre l’obbligo di firma.

Tkachuk, difeso dall’avvocata Alessia Pontenani, è quindi stato rimesso subito in libertà.Il processo per direttissima inizierà il prossimo 23 luglio. L’attore dovrà rispondere di danneggiamento aggravato (ipotesi legata all’arresto) e, a piede libero, di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.Secondo gli atti, intorno alle 3 di notte in via Molino Prepositurale, i poliziotti del Commissariato di Rho sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni residenti.

Sul posto hanno trovato Tkachuk insieme ad altri tre giovani di 18, 22 e 26 anni. Alla vista delle forze dell’ordine, l’attore avrebbe perso completamente il controllo, scagliandosi contro gli agenti con insulti pesantissimi e minacce. In particolare avrebbe gridato: "Con i miei soldi vi compro tutti".Questo comportamento aggressivo ha aggravato notevolmente la sua posizione rispetto agli altri componenti del gruppo.