Catanzaro-Palermo, la rissa choc in tribuna vip: occhio alla signora

Doveva essere una serata di calcio e tensione sportiva, di quelle che nei playoff valgono una stagione intera. E in campo, almeno per lunghi tratti, Palermo-Catanzaro ha mantenuto le aspettative: partita combattuta, nervi tesi, pubblico caldissimo e qualificazione in bilico fino agli ultimi minuti.

Alla fine a festeggiare è stato il Catanzaro, che grazie al 3-0 dell’andata si è preso una storica finale playoff per la Serie A, contro il Monza, nonostante la sconfitta al Barbera. Ma a rubare la scena, purtroppo, è stato soprattutto quello che è successo lontano dal terreno di gioco. Durante l’intervallo della semifinale, con il Palermo avanti 1-0 ma ancora lontano dalla rimonta, nella tribuna autorità è esplosa una violenta rissa che ha coinvolto dirigenti, familiari e alcuni tifosi presenti nel settore riservato.

I video circolati sui social nelle ore successive mostrano momenti di forte caos e grande tensione. Tra i protagonisti dell’episodio c’è anche Vincenzo Polito, figlio del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito. In uno dei filmati si vede una discussione molto accesa con alcuni presenti, poi il contatto con un tifoso palermitano e il successivo degenerare della situazione. Nel parapiglia sarebbero rimaste coinvolte circa venti persone, compresi membri della famiglia Polito, steward e addetti alla sicurezza, fino all’arrivo della polizia che ha riportato la calma.

Durissimo il commento del presidente del Catanzaro, Floriano Noto, nel post partita: “Da uomo del Sud mi vergogno, abbiamo assistito a scene indecorose”. Noto ha parlato di aggressioni ai familiari del direttore sportivo e ad altri tesserati del club calabrese, aggiungendo che “la madre del nostro allenatore era in lacrime e spaventata”. Secondo il presidente giallorosso, Ciro Polito avrebbe addirittura lasciato lo stadio prima del termine della gara per accompagnare i familiari in ospedale: “Da una società come il Palermo non mi aspetto questo atteggiamento”, ha aggiunto. Nel frattempo, a fine partita, Vincenzo Polito ha pubblicato sui social una foto sorridente per celebrare la qualificazione del Catanzaro, accompagnata dalla frase: “Ci vediamo in finale”.